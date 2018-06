Staking luchtverkeersleiders Italië treft reizigers Eindhoven Airport

Goede bekende gijzelt Eindho­venaar (21), slaat hem en dwingt hem tot online aankopen

9:53 EINDHOVEN – Een 21-jarige man is woensdagochtend tegen zijn wil in vastgehouden in een woning in Eindhoven. Een 37-jarige man is later in de ochtend opgepakt voor van vrijheidsberoving, diefstal en afpersing.