Stakingen bij metaalbedrijven in de regio uitgesteld

Niet zoals altijd 's ochtends om acht uur beginnen, maar pas een uurtje later. Langere koffie- en middagpauzes. Vakbonden willen zo snel mogelijk met dergelijke acties komen bij regionale bedrijven die vallen onder de metaalcao. Want FNV en CNV hebben stakingsacties waarbij meerdere werknemers samenkomen vanwege de nieuwe lockdown voorlopig moeten uitstellen.

Overwerkstaking

Daarmee zijn de aangekondigde stakingen bij ASML, DAF en VDL op dit moment van de baan. Maar dat betekent niet dat de bonden stilzitten tot na de lockdownperiode. Onder meer bij de Eindhovense fabriek van truckbouwer DAF wordt actie gevoerd, meldt FNV-bestuurder Peter Reniers. Medewerkers weigeren daar volgens Reniers om overwerk te verrichten, zolang er geen nieuwe cao is. Want 'lockdownproof-acties' waar geen bijeenkomsten voor nodig zijn, kunnen volgens de bonden nog wel doorgaan.

‘Actiebereidheid groot’

,,We onderzoeken op dit moment voor welke acties we steun vinden bij onze leden", zegt Reniers over de acties bij regionale bedrijven die vallen onder de metaalcao. Hij stelt dat de actiebereidheid onder het personeel in de sector groot is. Vorige week kondigden de bonden acties en stakingen aan nadat werkgevers niet ingingen op een ultimatum voor hoger loon en meer inspraak voor werknemers.