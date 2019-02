‘Stakingen Eindhoven niet de oorzaak van verlies bij Ryanair’

Dat scheelt een hele flinke slok op de borrel als deze cijfers worden afgezet tegen de kleine 106 miljoen euro winst die de Ierse prijsvechter in dezelfde periode over 2017 boekte. De tegenvallende resultaten worden volgens topman Michael O’Leary veroorzaakt door een combinatie van dalende ticketprijzen en gestegen kosten. De groei van het aantal reizigers van 30,4 naar 32,7 miljoen in het laatste kwartaal kon het verlies aan ticketopbrengsten niet compenseren.

Passagiers betaalden gemiddeld zes procent minder voor hun vliegticket, als gevolg van de overcapaciteit en de sterk gestegen concurrentie op de Europese markt. De hogere kosten zitten met name in de duurdere kerosine én de salarissen van stafmedewerkers en piloten, aldus Ryanair. Het bedrijf verwacht dat tickets voorlopig goedkoop zullen blijven.

Stakingen

In oktober waarschuwde de luchtvaartmaatschappij -qua passagiersaantallen de grootste in Europa- al voor slechtere bedrijfsresultaten, mede als gevolg van aanhoudende stakingen door het personeel in binnen- en buitenland. Hierdoor bleven vliegtuigen aan de grond staan en zag Ryanair zich gedwongen gedupeerde reizigers te compenseren. Ook de in Eindhoven gestationeerde piloten en het cabinepersoneel legde het werk neer. Begin oktober sloot Ryanair als reactie daarop zijn basis in Eindhoven, kwamen zestien piloten thuis te zitten en verloor de budgetvlieger een groot aantal slots aan concurrenten Wizzair en Transavia.

Volgens Joost van Doesburg, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, hebben de stakingen in Eindhoven niet of nauwelijks bijgedragen aan de tegenvallende resultaten bij Ryanair. ,,Het laatste en het eerste kwartaal van het jaar zijn altijd slechter dan de overige perioden, puur omdat er dan veel minder vakantieverkeer is. Bovendien; in het laatste kwartaal zijn er geen stakingen meer geweest, dus dat kan geen oorzaak zijn geweest voor het verlies in die periode”, zegt Van Doesburg. ,,Als je kijkt naar de jaarcijfers, doet het bedrijf het nog altijd erg goed. Het blijft de meest winstgevende vliegmaatschappij van Europa.”

Brexit

Over heel 2018 zal de winst bij de budgetmaatschappij een stuk lager uitvallen dan in het jaar ervoor. O’Leary verwacht op ruim 1 miljard uit te komen, tegen anderhalf miljard in 2017. Hij sluit bovendien niet uit dat de resultaten nog verder zullen dalen als gevolg van de brexit.