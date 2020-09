Stalkende Eindhovenaar ‘in de kern een goed mens’ maar psychotisch

DEN BOSCH Elk verhaal heeft twee kanten. Dat was het hoofdthema van de rechtszaak tegen een Eindhovenaar. Hij viel vrouwen lastig met stalken en geweld. Maar dat kwam door zijn psychotische stoornis. In zijn geest zag het er allemaal heel anders uit. En inmiddels ‘zit er een heel andere verdachte in de zaal’ zei het Openbaar Ministerie.

Vaak zijn officieren van justitie bepaald niet te spreken over verdachten in de rechtbank. Matthijs van Dam liet echter een verbaal applausje horen: hij had alle lof voor Koen van R.. Zonder zich te sparen liet deze in zijn geest kijken, gaf probleemloos toe dat hij een paar keer flink in de fout was gegaan en zei ook dat hij niet zit te wachten op een tbs-behandeling maar dat hij weet dat dit de beste oplossing is.

Maandenlang gestalkt

Vijf verdenkingen kwamen vrijdagochtend voorbij. Vreemde verhalen. Een vrouw werd maandenlang gestalkt. Ze kreeg liefdesbrieven, Koen stond bij haar huis, hij benaderde haar omgeving en ze kwam niet van hem af. Hij: “Als ik in een psychose zat, kwam zij meteen boven in mijn fantasie. Zij was mijn tweelinggeest en we zouden trouwen.” Dat zij in grote angsten aangifte deed was ‘een complete verrassing’.

Verrast was ook een echtpaar dat stilstond tijdens een proefritje met een nieuwe auto. Hij zag hen rond de wagen lopen, dacht eerst dat ze pech hadden en bood hulp aan, maar opeens leek het hem dat ze de auto wilden stelen. Hij probeerde hen te pakken en de vrouw kreeg het portier hard tegen haar been.

En dan was er nog de buurvrouw. Zij was helemaal de klos. Hij dacht dat ze een relatie aanging met een internet-oplichter en eiste diens naam op. Ook was hij bang dat ze haar gaskraan open liet staan en probeerde haar huissleutels af te pakken. Wrang genoeg liet hij daarop zelf een keer het gas open en ging weg, wat volgens de brandweer een levensgevaarlijke situatie opleverde.

Gestopt met medicatie

Advocaat Bart Frencken noemde Koen ‘in de kern een goed mens’. Hij wil telkens helpen, maar door zijn ziekte slaat het dan om’. En dat komt weer omdat hij af en toe is gestopt met zijn medicatie. Die slikt hij vrij trouw. Maar het is vervelend en als het hem lang goed gaat, denkt hij dat het ook zonder kan. En dan gaat het fout. Frencken: “Dat maakt hem geen crimineel, hij is patient.”

Dat weet Koen van R. Hij heeft zelf ook genoeg van ‘de mallemolen van psychose, depressie en weer opklimmen’. Deskundigen vinden hem grotendeels ontoerekeningsvatbaar en denken dat hij het beste af is met een flinke klinische behandeling in een tbs-kliniek. En dat heeft hij ook nodig, beseft hij zelf. Officier Van Dam prees hem om zijn oprechte houding en nam dat advies over als strafeis. Vooruitlopend op het vonnis kan hij komende week kan hij al terecht in de Woenselse Poort.