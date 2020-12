Stamcelinstituut Eindhoven scoort dikke onvoldoende en krijgt ultimatum om te verbeteren

Video Rob Kemps over Snollebol­le­kes: ‘Nog een paar jaar knallen en dan meer tijd voor andere dingen’

24 december BEST - Zelfs feestartiest en zelfverklaard optimist Rob Kemps (35) zit in coronatijd wel eens een beetje in de put. Het gezicht van Snollebollekes blikt terug op een jaar met nauwelijks optredens én vooruit op 2021 en daarna. ,,Nog een paar jaar door het plafond knallen, en daarna meer tijd maken voor andere dingen.”