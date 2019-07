Stank van Rendac zorgt voor overlast: ‘Het lijkt wel een lijkenlucht’

,,We worden 's nachts wakker van de stank", vertelt Frans de Rouw, bewoner van de wijk in Eindhoven-Noord. ,,Echt een lijkenlucht, op sommige dagen is het niet te doen.” Volgens hem zegde Rendac vorig jaar al toe maatregelen te nemen tegen de overlast. Ook op buurtapp Nextdoor staan klachten uit de wijk, waar de stank het woongenot behoorlijk bederft. Zo is buiten zitten met mooi weer onmogelijk en kunnen ramen ‘s nachts niet open.



Dorien Bour heeft een praktijk in Achtse Barrier en schaamt zich door de stank tegenover haar klanten. ,,Het is een vieze kadaverlucht, je gaat bijna over je nek. Ik moet me erover verontschuldigen bij mijn klanten. De lucht hangt in de praktijk en zelfs als het heet is, kan ik geen raam open zetten.” Ook Bour zegt dat Rendac vorig jaar heeft gezegd de stankoverlast aan te pakken. De inwoners van de wijk krijgen echter niks te horen en het blijft stinken. ,,Dit is pappen en nathouden”, zegt Bour.



Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt een toename van het aantal klachten. De hitte van de afgelopen weken wordt als oorzaak genoemd, met als gevolg een enorme aanvoer van kadavers. Doordat Rendac die niet verwerkt kreeg, bleef de stapel liggen. Daarnaast is een deel van het te verbranden materiaal afgevoerd naar andere bedrijven.