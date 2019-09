Stap in de wereld van Van Gogh

Parijs - Natuurlijk is Vincent van Gogh vooral van ons in Brabant. Maar hij is ook een beetje van Frankrijk. Van het plaatsje Arles in de Provence en uiteraard vooral ook van de hoofdstad Parijs. Nog tot 31 december kunnen liefhebbers van het werk van Van Gogh in de Franse lichtstad in het Atelier des Lumières helemaal in de wereld van Vincent stappen.

Dat atelier van de Franse cultuurfirma Culturespaces is gevestigd in een voormalige fabriekshal - een ijzergieterij - in een onooglijk zijstraatje vlakbij het bekende kerkhof Père Lachaise in het oosten van de stad. In die drieduizend vierkante meter grote hal is een beeld- en muziekshow te zien die is opgebouwd rond digitale versies van een dozijn bekende werken van de Nederlandse schilder en die de naam ‘Sterrennacht’ heeft meegekregen, naar het schilderij uit 1889.

Die schilderijen, waaronder het in 1885 in Nuenen gemaakte werk De Aardappeleters, komen helemaal tot leven in de vorm van vele tientallen metershoge projecties op de muren, de vloeren en de nog in de hal overgebleven haarden, droogtorens en bassins en schoorstenen.

In krap drie kwartier vloeit zo het ene na het andere schilderij van Van Gogh in elkaar over, afgewisseld met enkele fragmenten uit brieven van de schilder, zelfportrettten en een handjevol zwart-witfoto’s. Dat gebeurt onder begeleiding van een uitlopende, gedurfde muziekkeuze: behalve een fragment uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi, stukjes uit werken van Grieg en Puccini en het ontroerende Ma Vlast van Smetana passeren ook Nina Simone, Janis Joplin en de dreigende trompet van Miles Davis de revue.

En ondertussen vallen de bloemen van de bloeiende amandelbomen die Van Gogh in Zuid-Frankrijk schilderde, alsof ze levensecht zijn. Zou het niet mooi zijn als Vincents bloemen ook eens een keer tijdens lichtfestival Glow in Eindhoven of in een leegstaande fabriekshal in Nuenen zouden neerdwarrelen?

Volledig scherm Atelier des Lumieres © Atelier des Lumieres

Volledig scherm Atelier des Lumieres © Atelier des Lumieres

Volledig scherm Atelier des Lumieres © Atelier des Lumieres

Volledig scherm Atelier des Lumieres © Atelier des Lumieres

Volledig scherm Atelier des Lumieres © Atelier des Lumieres

Volledig scherm Atelier des Lumieres © Atelier des Lumieres