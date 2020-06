Stappen op Stratum gaat met spelregels

De uitsmijter van Coffeeshop Upstairs kijkt naar de stroom mensen die rond middernacht het Stratumseind op wandelt. Opgedirkte vriendinnengroepjes in zomerse outfits en balletjes met jasje-dasje wisselen elkaar af. “Ik ben blij dat er weer wat leven in de brouwerij komt”, verzucht de beveiliger. De afgelopen maanden was hun zaak de enige waar nog licht brandde. Nu ook het ondergelegen café weer open is, hoeven de blowers niet meer direct huiswaarts maar kunnen ze hun aanschaf meteen testen op het goedgevulde terras.

De eerste zaterdagavond sinds de intelligente lockdown weten de stappers het Stratumseind meteen weer te vinden. Maar of hun stapavond ook weer als vanouds aanvoelt, lijkt de grote vraag. Op de bonnefooi ergens binnenstappen of een complete kroegentocht zit er nog niet in. Op een velletje langs de ingang worden de aangescherpte huisregels nog eens verduidelijkt. Reserveren is verplicht, dansen en zelfs staan is verboden, net als een praatje aanknopen met een bekende aan een andere tafel. Bezoekers hebben allemaal hun eigen plek. Zelfs een sigaretje roken, mag officieel alleen zittend.

Barman en politieagent tegelijk

Volledig scherm Cafés Stratumseind zijn weer open. Cafe de Spijker: het bestuur van studievereniging Industria © Jean Pierre Reijnen/DCI Media “Ik voel me soms bijna lullig als ik een vriendengroep aan moet spreken om afstand te houden”, vertelt Fabian Huisman, eigenaar van café Thomas en De Spijker. “Naast barman voel je je nu ook een beetje politieagent, terwijl wij als horeca juist gastvrijheid willen uitstralen.” Bezoeker Thijn Musselaers, die een tafel en pitcher bier deelt met de rest van het bestuur van studievereniging Industria, maalt niet om de aangescherpte regels. “Het voelt echt weer als thuiskomen. Natuurlijk mis je een volle kroeg met iedereen om je heen maar dit is ook gewoon genieten.”

Volledig scherm Cafés Stratumseind zijn weer open: in Cafe The Jack zijn speciale tafeltjes gemaakt aan de bar zodat je twee aan twee aan de bar kunt zitten: Kees Loekerd (L) en Nitai Taft (R) © Jean Pierre Reijnen/DCI Media Dat geldt ook voor Kees Hoekerd en Nitai Taft, twee vaste bezoekers van Café Jack. “Maandag ben ik meteen na werk hierheen gekomen”, vertelt Kees terwijl hij nipt aan zijn speciaal biertje. Aan de lange bar zijn met schotjes een soort tafeltjes gemaakt, waardoor bezoekers op veilige afstand van elkaar toch weer aan de bar kunnen hangen. De rest van de 30 bezoekers zijn verspreid over de tafeltjes in de zaak. Anders zijn alle ogen nu gericht op hun podium waar standaard een band speelt op zaterdagavond, nu moeten ze het doen met de rockmuziek die uit de geluidsinstallatie komt. “Het voelt een beetje aan als een doordeweekse avond”, moet Kees bekennen.

Bingo spelen

Voor barvrouw Lindsay van Heugten is het haar eerste werkdag sinds 3 maanden. “Ik was vooraf een beetje nerveus of alles wel goed zou gaan.” Zo moet ze vandaag er niet alleen op toezien dat haar gasten niet uitdrogen maar ook of ze netjes op hun aangewezen plek blijven. “Tot nu toe heb ik pas één keer een klant hoeven te vragen om weer te gaan zitten.”