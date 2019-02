Start nieuwbouw Labrehuis in Eindhoven vertraagd door asbest

Rechter: moeder van drie moet huurhuis in Eindhoven uit vanwege hennep

10:21 DEN BOSCH/EINDHOVEN - Snikkend zit Natasja Vermeulen aan het tafeltje in een zaaltje van de rechtbank Den Bosch. Tegenover haar zit rechter E. Wiggers. In zijn hand ligt haar lot. Moet de moeder van drie kinderen, van drie tot vijftien jaar oud, die ook nog eens rouwt om de plotse dood van haar twee maanden oude baby begin februari, vandaag gedwongen haar huurhuis in Eindhoven uit?