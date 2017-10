Start-up Semilla in Eindhoven zet uitwerpselen om in water

Het Ei van Columbus, zo kun je de unit van Semilla Sanitation Hubs rustig noemen. Wat oogt als een eenvoudige container met toiletten en wasgelegenheid is in werkelijkheid een bolwerk van technologisch vernuft. Ieder plasje wordt hier omgezet naar schoon drinkwater en spoelwater voor het toilet en elke grote boodschap naar struviet dat de juiste ingrediënten bevat (stikstof, fosfaat en kalium) voor de teelt van groenten. In speciale met led-licht uitgeruste containers groeien die groenten zo goed dat ze binnen een week geoogst kunnen worden.

De unit voorziet dus niet alleen in hygiënische toiletten en wasgelegenheid, maar ook in drinkwater en voeding. De unit is bovendien zelfvoorzienend: de energie die nodig is voor de verschillende processen wordt verkregen uit de zonnepanelen op het dak. "De unit kan dagelijks 150 mensen hygiëne bieden. Iedere liter vuil water geeft tachtig procent schoon water", zegt Peter Scheer, de directeur van Semilla, dat samen met de HAS Hogeschool Den Bosch en de Universiteit Gent de Sanitation Hub ontwierp.

Flexibel

De unit meet 12 bij 2,4 meter en past precies op een truck, waardoor die flexibel ingezet kan worden. Scheer: "De Sanitation Hub is in de eerste plaats bedoeld voor plekken op aarde waar schoon water schaars is, zoals vluchtelingenkampen en ontwikkelingslanden. Momenteel hebben bijna 2 miljard mensen geen toegang tot adequate sanitaire voorzieningen. Hierdoor is het aantal kinderen dat sterft aan de gevolgen van diarree nog steeds heel hoog. Met goed sanitair en schoon drinkwater kun je dat voorkomen. Maar er zijn ook vele andere toepassingen, bijvoorbeeld in gebieden die zijn getroffen door een natuurramp. Op dit moment wordt gekeken of er een unit geplaatst kan worden op Sint-Maarten. De gesprekken met het Rode Kruis lopen inmiddels. Constantijn van Oranje, directeur van Start-up Delta, zet zich daar voor in."

Maar ook voor festivals en evenementen is de unit heel geschikt, net als voor plekken waar de infrastructuur voor sanitair ontbreekt. Daarnaast beantwoordt de technologie aan het ambitieuze doel dat op de agenda is gezet door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die organisatie stimuleert kenniscentra in Europa om technologie te ontwikkelen waarmee kolonisten op Mars straks volledig zelfvoorzienend kunnen leven. De unit van Semilla past perfect in dat plaatje, maar voorlopig is de start-up daar nog niet mee bezig. "Eerst de markt op aarde maar eens veroveren", lacht Scheer. "We hebben net de eerste unit verkocht aan een hotel in Malaga, Spanje. Het prijskaartje? Voor 230.000 euro is hij van jou."