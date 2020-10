Start-ups van TU/e in de race voor prijzen

Michal Sadílek vertrekt op huurbasis van PSV naar Europa Lea­gue-deelnemer Slovan Liberec

5 oktober Michal Sadílek wordt door PSV voor een seizoen verhuurd aan de Tsjechische Europa League-deelnemer Slovan Liberec. De 21-jarige Tsjech kan in zijn thuisland de nodige ervaring opdoen om in de toekomst van meerwaarde voor PSV te kunnen zijn. Sadílek stond ook in de belangstelling van Sparta, maar de meerwaarde van deelname aan het Europa League-toernooi is voor hem uiteraard groot.