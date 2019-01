Statenleden 50PLUS stappen over naar OuderenAppèl

Dat hebben de Statenleden Wim van Overveld uit Oudenbosch en Horst Oosterveer uit Waalre maandag bekendgemaakt. Ze zullen hun werkzaamheden in de Provinciale Staten vanaf heden voortzetten onder de naam Fractie van Overveld. ,,We zijn het nog steeds eens met de doelen van 50PLUS, maar we hebben geen vertrouwen meer in deze partij”, zeggen de twee. Ze zijn door het 50PLUS-bestuur niet hierkiesbaar gesteld. ,,Zonder dat er ooit gezegd is dat ze ons functioneren in de afgelopen jaren niet goed vonden. Er was helemaal geen communicatie”, zeggen Van Overveld en Oosterveer. ,,Wij willen ons karwei afmaken. Dat kan beter bij een nieuwe partij, met nieuw elan.”