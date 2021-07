Statiegeld op plastic flesjes moet zwerfafval terugdringen: is de verandering al zichtbaar?

‘A change is gonna come’, zong Sam Cooke in 1963, al had hij het destijds niet over de invoering van statiegeld op kleine plastic flessen. De verandering die met het statiegeld beoogd wordt, is: minder zwerfafval. Van de 900 miljoen kleine plastic flessen die jaarlijks in Nederland verkocht worden, belanden er volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu 100 miljoen in het milieu.