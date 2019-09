Station Eindhoven wordt Station Eindhoven Centraal

Volgens een woordvoerder van ProRail was het een langgekoesterde wens van de gemeente Eindhoven, maar heeft ProRail pas recent besloten om het predicaat van Centraal Station aan het station te geven. ,,Het past bij Eindhoven, denken we”, vertelt de woordvoerder. ,,Eindhoven is een hartstikke mooie stad en het speelt een belangrijke rol in het zuiden van ons land. Daarnaast heeft Eindhoven uitzicht op een internationale verbinding met Düsseldorf, dus nu lijkt ons het juiste moment.” Op dit moment hebben Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht een Centraal Station. Naast Eindhoven wordt tegelijkertijd ook Amersfoort toegevoegd aan dat rijtje.

Eisen

Een Centraal Station moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet de stad waar het in ligt minstens 100.000 inwoners hebben en moeten minimaal 40.000 reizigers dagelijks via het station reizen. Daar voldoet Station Eindhoven aan. Ook moet een stad nog tenminste twee andere stations hebben, naast het hoofdstation. Daar voldoet Eindhoven dan weer niet aan, want in Eindhoven is verder alleen nog maar het station Eindhoven Strijp-S. ,,Maar met enige fantasie kun je zeggen dat Eindhoven drie stations heeft, want het station bij het Philips Stadion wordt ook weleens gebruikt", vertelt de woordvoerder. ,,De regels zijn wat dat betreft niet zo heel strikt", vult hij aan.