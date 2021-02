Stationspiano in Eindhoven klinkt als nooit tevoren

PSV is op de goede weg, vindt Schmidt: ‘We zijn soms overgemoti­veerd’

5 februari PSV staat tweede in de competitie en speelt deze maand nog in het bekertoernooi en de Europa League. Het is voor trainer Roger Schmidt een programma om van te watertanden, of anders gezegd enorm naar uit te kijken. ,,We zijn een team in ontwikkeling, maar geen enkele prijs geven wij weg”, zegt de trainer van de Eindhovenaren in reactie of de vraag of hij weleens bij het woord ‘tussenjaar’ heeft stilgestaan. ,,We kijken enorm uit naar alle wedstrijden.”