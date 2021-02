Stationspiano klinkt als nooit te voren

Gezocht: eerste tijdelijke huurders voor woning uit 3D-betonprin­ter in Eindhoven

5 februari EINDHOVEN - Het was lang stil rond de vijf woningen uit de 3D-betonprinter die moeten verrijzen in Bosrijk Meerhoven, in Eindhoven. Maar er is nu toch leven in de brouwerij: verhuurder en investeerder Vesteda start een zoektocht naar de eerste, tijdelijke huurders met gevoel voor architectuur en innovatie voor het project Milestone.