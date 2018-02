Stationsrestauratie in Eindhoven: De tafels bij het raam verdienden het best

Dat kostuum was voor Van der Kleij nog wel een dingetje. ,,We hadden het thuis niet zo breed en dus eigenlijk geen geld voor een kostuum. Mijn moeder kwam toen via via in contact met Puck van Erp, de dirigent van accordeonorkest De Echo van het Zuiden. Van hem heb ik toen zijn oude kostuum gekregen."

Langer wachten

In de restauratie konden bezoekers terecht voor een ontbijt, lunch of diner. In een tijd ver voor de 'tienminutentrein' reden er veel minder treinen en moesten reizigers vaak wat langer wachten. Qua verdiensten was Van der Kleij afhankelijk van de honger en dorst van zijn klanten. ,,We kregen geen uurloon maar een percentage van de omzet die we draaiden. Eén ober deed de tafels aan de kant van de stationshal, een ander het middenpad en de derde de tafels aan het raam. En dat waren natuurlijk de beste tafels omdat die altijd vol zaten. Als je de middengang had zag je geregeld klanten opschuiven naar een vrijkomend tafeltje bij het raam. Weg klant, weg inkomsten." De raamkant had echter ook een nadeel, weet Van der Kleij nog. ,,Door die grote ramen was de restauratie een soort kas als de zon er op stond. Bloedheet en dan was je niet blij met je zwarte kostuum. Het zweet gutste over je rug."