Stationsweg in Eindhoven krijgt nieuw asfalt

Van Bommel geeft uitleg over besloten of open trainingen bij PSV: ‘Per week maken we een schema’

16:52 Trainer Mark van Bommel ging tijdens zijn wekelijkse persconferentie op verzoek in op de vraag hoe PSV in de toekomst omgaat met de toegankelijkheid van trainingen op het eigen trainingscomplex de De Herdgang. ,,We zijn het niet heel anders gaan doen”, zegt hij in reactie op vragen over de werkwijze van de club na de winterstop.