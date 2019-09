Statushouders en ex-daklozen in oude Philips Bedrijfsschool Eindhoven

Na tien jaar heeft de Montgomery­laan in Eindhoven een kunstwerk als kruising

7:49 EINDHOVEN Bijna tien jaar na de eerste plannen is de nieuwe ongelijkvloerse kruising van de Montgomerylaan en de Ring in Eindhoven woensdagavond officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door burgemeester John Jorritsma en wethouder Monique List, die na het Bevrijdingsdefilé in het centrum van de stad per legerjeep bij de kruising arriveerden.