Statushouders in Zuidoost-Brabant moeten sneller aan de slag

EINDHOVEN - Statushouders in Zuidoost-Brabant moeten sneller aan het werk geholpen worden. Nu is daar te weinig aandacht voor. De focus ligt te veel op vijftig-plussers en jongeren. Er moet ook meer aandacht komen voor de statushouders.

Dat is de rode draad in de reacties van de fracties in de Eindhovense gemeenteraad op het nieuws dat de statushouders in de regio nauwelijks aan de slag komen in een betaalde baan. Uit onderzoek van deze krant bleek dat van de 671 statushouders die tussen 1 januari 2014 en 31 oktober 2017 in Zuidoost-Brabant kwamen wonen er slechts 39 een baan hebben gevonden.

Integreren door te werken

,,Dat zijn er bedroevend weinig", reageert CDA-raadslid Christo Weijs. ,,En het is bijzonder schrijnend. De beste manier waarop statushouders in onze maatschappij integreren is door werk. Daardoor leer je immers heel snel de taal, waardoor je ook sneller in onze maatschappij kunt meedraaien. Daarmee voorkom je bovendien dat mensen afglijden."

Er zijn twee redenen waarom statushouders zo moeilijk aan de slag raken, zo geven deskundigen aan. De ene reden is dat sommigen trauma's hebben opgelopen vanwege de situatie in het land dat ze zijn ontvlucht. De andere is dat ze veel tijd kwijt zijn met taal en inburgeringslessen, waardoor ze voor veel werkgevers (nog) niet interessant zijn.

,,Juist daar moeten we dan wat aan gaan doen", zegt Saskia Lammers van GroenLinks. ,,Als coalitie van GroenLinks, SP, D66 en PvdA in Eindhoven hebben we afgesproken dat we ons extra zouden inspannen om statushouders snel aan de slag te helpen. Dat levert onvoldoende resultaat op, daar moeten we echt iets aan gaan doen."

Extra begeleiding

Lammers vindt dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden taallessen en inburgeringstrajecten enerzijds en werk anderzijds parallel naast elkaar plaats te laten vinden. Fractievoorzitter Murat Memis van de SP is dat met haar eens. ,,Er is werk genoeg, kijk maar naar de grote hoeveelheid arbeidsmigranten hier in Zuidoost-Brabant. Misschien moeten we de statushouders gewoon extra begeleiding geven, en zorgen voor extra opleidingen. Zodat ook zij het werk dat er is kunnen gaan doen."