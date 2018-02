Stedelijk College Bosche Baan Eindhoven heeft grootste aantal zittenblijvers in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN - Op het Stedelijk College Bosche Baan in Eindhoven doubleren leerlingen alleen bij hoge uitzondering. Volgens officiële cijfers heeft de school echter het grootste aantal zittenblijvers in Zuidoost-Brabant.

Locatiedirecteur Willy Evers van het Eindhovense Stedelijk College Bossche Baan baalt als een stekker. Volgens officiële onderwijscijfers, die deze krant onlangs afdrukte, heeft geen enkele opleiding in de regio zoveel zittenblijvers als het Stedelijk aan de Bossche Baan.

Volgens de DUO zouden in 2016 maar liefst 111 leerlingen, ofwel 11,6 procent, van de school aan de Bossche Baan hebben gedoubleerd. Het Novalis College (vrije school) zou in hetzelfde jaar met 11,2 procent (62 leerlingen) een ‘goede tweede’ zijn. Dat blijkt in beide gevallen niet juist.

,,Het is heel vervelend”, zegt Evers. ,,Wij hebben een niet-zittenblijvenbeleid. Dat houdt in dat onze leerlingen in principe niet doubleren. Alleen in een beperkt aantal gevallen, als het echt niet anders kan, doen ze een jaar over. ”

Maar wat is dan de oorzaak? De school is in de Eindhovense regio aangewezen als eerste opvang voor anderstaligen. Daartoe worden zogenoemde Internationale Schakelklassen aangeboden. ,,Kinderen van bijvoorbeeld asielzoekers of migranten uit Bulgarije, Portugal en Polen volgen bij ons een tweejarige cursus”, vertelt Evers. ,,Ze kunnen niet blijven zitten.”

De DUO kan hier echter niets mee. ,,We kunnen de schakelklassen niet apart onderscheiden in onze bestanden”, zegt een woordvoerder van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Er gloort echter hoop aan de horizon. ,,Het onderwijs wordt steeds flexibeler. We overwegen als DUO om gegevens anders te gaan registreren, zodat aan de veranderingen meer recht kan worden gedaan.” Het is echter nog onduidelijk of en wanneer deze wijziging doorgaat.

Vrije school

Voor het Novalis Colleges (vrije school) maakt een eventuele wijziging in de registratie van onderwijscijfers weinig uit. Het probleem lost zich vanzelf op, meldt rector Marijke Vermeer. ,,Havo was bij ons in het verleden geen vijf, maar zes jaar. In dat extra jaar, dat de DUO dus registreert als zitten blijven, geven we onze leerlingen typische vrije school-stof mee. Dan moet je denken aan persoonsvormende activiteiten als filosofie, parcival (levensverhaal Koning Arthur) en aandacht voor architectuur.”

In overleg met de onderwijs inspectie is eerder besloten de duur van het havo-opleiding terug te brengen tot de gebruikelijke duur van vijf jaar. Vermeer: ,,Over twee jaar doet de laatste zesjarige klas eindexamen. En dan is het probleem vanzelf opgelost.”