Stedelijk College Eindhoven jaren eerder verlost van noodgebouw

EINDHOVEN - Leerlingen en leraren zijn waarschijnlijk al in 2024 verlost van het noodgebouw bij het Stedelijk College Eindhoven. Het schoolbestuur is tot de conclusie gekomen dat het veel voordeliger is om het tijdelijke gebouw jaren eerder te vervangen door nieuwbouw.

De gemeente is bereid om mee te werken. Wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs) legt het plan binnenkort voor aan de gemeenteraad.

Nieuwe sporthal

Het Stedelijk College heeft aan de Henegouwenlaan sinds dit jaar een nieuw gebouw voor 1200 leerlingen. Aannemer Binx is op dit moment bezig met de sloop van het oude gebouw zodat op die plek een nieuwe sporthal kan worden neergezet. De sporthal is in de zomer van 2022 klaar.

Vervanging van het naastgelegen noodgebouw door nieuwbouw was gepland over een jaar of acht. Het Stedelijk College gebruikt het noodgebouw al zo min mogelijk omdat het niet voldoet aan ventilatienormen die wegens corona zijn aangescherpt.

Tonnen voordeel

Voorzitter Meine Stoker van scholenkoepel SILFO zegt dat in overleg met de aannemer is becijferd of het slimmer is om de laatste fase van de nieuwbouw uit te voeren zodra de sporthal staat.

Quote We zitten snel weer onder één dak Voorzitter Meine Stoker , SILFO

Stoker vertelt dat voorzichtige berekeningen aantonen dat tonnen voordeel zijn te behalen als de aannemer meteen verder kan met het werk. Als bouwkosten nog verder stijgen valt het voordeel nog groter uit. ,,Materiaal en personeel zijn steeds duurder en dat zal de komende jaren niet snel veranderen‘’, verwacht hij.

Voor de nieuwbouw in 2028 was rekening gehouden met een budget van bijna 3 miljoen euro. Volgend jaar komen de bouwkosten op ruim 2,2 miljoen euro. De besparing bedraagt 7,6 ton. ,,Het is een stuk efficiënter en we omzeilen prijsstijgingen’’, zegt wethouder Steenbakkers.

Lagere stookkosten

Extra gunstig voor het Stedelijk College is dat het nieuwe gebouw voor driehonderd leerlingen energieneutraal is waardoor de school sneller profiteert van lagere stookkosten. En omdat de laatste uitbreiding uitgevoerd kan worden in dezelfde stijl met dezelfde materialen krijgt het nieuwe gebouw meer de uitstraling van één geheel. De architect levert nog dit jaar de eerste tekeningen.

Voor de leraren en leerlingen is mooi meegenomen dat ze niet jarenlang heen en weer hoeven te wandelen tussen de huidige nieuwbouw en de noodlokalen. ,,We zitten snel weer onder één dak’’, aldus Stoker.

Volledig scherm Werkzaamheden op het terrein van het Stedelijk College in Eindhoven © Kees Martens/DCI Media