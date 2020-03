Stedentrip naar Italië? Ryanair cancelt wekelijks 10 vluchten vanuit Eindhoven Airport vanwege corona

Zwemdiplo­ma op basis­school geen vanzelf­spre­kend­heid meer: reden genoeg voor ’zwemfeest­je’ in Eindhoven

9:33 EINDHOVEN - Sinds het schoolzwemmen is afgeschaft, is een zwemdiploma bij het verlaten van de basisschool geen vanzelfsprekendheid meer. Ook in Eindhoven blijken steeds minder kinderen volledig zwemvaardig. Reden genoeg voor het ’grootste zwemfeestje van Nederland’ in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.