Steeds meer besmettingen in verpleeghuizen; ’komende weken zijn bepalend’

Liep de politie als een mak lam achter Alberto Stegeman aan?

1 oktober EINDHOVEN - In zijn strijd tegen onrecht neemt televisiemaker Alberto Stegeman het in zijn programma's op voor slachtoffers van criminelen en oplichters. Vaak werkt hij samen met de politie. Donderdag werd die samenwerking in een kwestie rond een camper aan de kaak gesteld bij de rechtbank in Eindhoven.