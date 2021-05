Steeds meer incidenten met lachgas, verbod in Eindhoven aanstaande

Peesjevee-pod­cast | ‘PSV moet na dit seizoen niet ineens alles overboord gooien, ook niet bij een derde plek’

4 mei In de Peesjevee-podcast van deze week discussiëren PSV-watcher Rik Elfrink, Volkskrant-journalist Guus Peters en PSV-supporter Mascha Prins over de afloop van het seizoen. Wat zijn de gevolgen van een tweede of derde plaats?