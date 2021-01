Steeds meer nep-profielen van agenten op social media: 'Dit schaadt de politie’

Eindhoven Museum wil snel snappen zetten in uitbrei­dings­plan­nen

10:00 EINDHOVEN - Eind januari is er hopelijk zicht op het voorlopige ontwerp voor de uitbreiding van het Eindhoven Museum in de Genneper Parken. Er wordt dan een keuze gemaakt welke van de twee scenario's die momenteel nog in de race zijn verder wordt uitgewerkt.