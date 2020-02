Steeds meer soorten drugs gemaakt in Brabantse labs: ‘Maken alles waar ze in wereld behoefte aan hebben’

‘Achttien’van HZT is meer voorlich­ting dan theater

0:19 De voorstelling Achttien is meer geworden dan gevluchte jongeren die op hun verjaardag naar volwassenheid alsnog op de drempel belanden: wel of niet in Nederland mogen blijven. We kijken naar een onderzoek door vier acteurs, die in het dagelijks leven ook mens en samenleving vooruit proberen te helpen als sociaal werker of hulpverlener in een psychologisch centrum. Een onderzoek naar medeleven.