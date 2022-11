Steeds meer vrouwen in de top van regionale ondernemingen

Weer fors meer meldingen in VS over ap­neu-apparaten van Philips, nu al 90.000 in anderhalf jaar

EINDHOVEN - Het aantal meldingen van incidenten met adem- en apneu-apparaten van Philips is weer fors toegenomen bij de Amerikaanse medische waakhond FDA. Sinds april 2021 zijn alleen al in de VS meer dan 90.000 meldingen in verband gebracht met de haperende apparatuur. Daaronder zijn 260 meldingen van overlijden.

22 november