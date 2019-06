Steeds minder brandweervrijwilligers in Brabant, tekort is het grootst in Zuidoost-Brabant

Ook het totale aantal brandweerlieden, beroeps en vrijwillig, is door de jaren afgenomen in de provincie. Konden in 2010 in heel Brabant nog 3.882 spuitgasten uitrukken bij brand, dit jaar zijn dat er nog maar 3.459. De grootste daling is de zien in West-Brabant, waar het totale aantal brandweerlieden met bijna 14 procent daalde. In Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost daalde het aantal met respectievelijk 6,3 en 10,7 procent.