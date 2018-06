Steeds minder Philips in Philipsdorp

Wethouder: niet nodig om raad Eindhoven over hogere bijdrage te informeren

1 juni EINDHOVEN - Zorgwethouder Renate Richters wist dat een klein deel van de ouderen in Eindhoven dit jaar zou worden geconfronteerd met een veel hogere eigen bijdrage. Ze heeft de raad hier eind vorig jaar niet over geïnformeerd. Dat was volgens haar niet nodig. Ze vindt het feit op zich ook niet erg: mensen kunnen toch zelf een schoonmaakhulp zoeken?