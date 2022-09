Steekincident bij familieruzie in Eindhoven, man (24) verwondt zijn broer

met videoEINDHOVEN - In een huis aan de Brederolaan in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een steekincident geweest. Volgens de politie was er een familieruzie gaande. Een 24-jarige man stak zijn broer van 22 in de bovenarm. Het slachtoffer raakte lichtgewond.