Steekincident in woning Eindhoven, slachtoffer lichtgewond

Onzeker­heid over toekomst festivals: ‘Gelukkig kan er in een half jaar nog veel veranderen’

23 april EINDHOVEN/HELMOND - In de strijd tegen het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 september verboden, dus ook de pop- en rockfestivals in de regio. Wordt een van de traditionele afsluiters van het festivalseizoen, Misty Fields in Asten-Heusden, in september nu de opener?