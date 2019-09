Steekpartij Eindhoven, politie toont opnieuw beelden

update Weg weer vrij na ongeval op A67 bij Someren

19:25 SOMEREN - Door een ongeval ter hoogte van Someren was maandagavond een lange file ontstaan op de A67 richting Venlo. Er was enige tijd een rijstrook dicht. Het verkeer richting Venlo werd bij Leenderheide omgeleid via de A2, N276 en A73.