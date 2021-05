Steekpartij in Eindhovense woning, vrouw gewond

Eindhovens horeca-imperium weer wat groter: Eveline Wu in Stadspavil­joen

22 mei EINDHOVEN – Eén van de oudste horecazaken van Eindhoven komt in andere handen. Per 1 juli stapt onderneemster Eveline Wu in het Stadspaviljoen in het Stadswandelpark. De horecazaak, in de volksmond ‘de huiskamer van Eindhoven’, krijgt een metamorfose en wordt grondig verbouwd.