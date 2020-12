Steekpartij Woenselse Markt is moord: verdachte bleef op ongewapende man insteken

Het is voor officier van justitie Wineke Wichern allemaal zo overduidelijk dat het dossier grotendeels rond is en de zaak misschien over drie maanden al voor de rechter kan komen. Ze vervolgt de man vooralsnog voor moord. Het slachtoffer was ‘zichtbaar ongewapend’; de vele getuigen op de volle terrasjes zagen hem in zijn blote bast lopen.