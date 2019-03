Steen door de ruit bij LPF-raadslid Tjerk Langman in Eindhoven, mogelijk om PVV-poster

Langman haalde de poster met het hoofd van Geert Wilders zondag al weg, nadat er een steen naar zijn ruit was gegooid. Die miste het raam, maar de schrik bij Langman zat er toen al goed in. ‘Campagneposter van de PVV voor onze eigen veiligheid moeten verwijderen', meldde hij zondag.



Maandagavond of -nacht brak de ruit van het huis in de wijk Vaartboek wel. Het grote raam aan de voorkant van het huis vertoont een groot gat. ‘Enorm intimiderend dit', aldus Wijbenga.



Langman zit in de raad in Eindhoven namens de LPF, maar is daarnaast groot aanhanger van de PVV en Geert Wilders.