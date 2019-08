Steenbakkers: ‘Brainport moet zich voorbereiden op een economische dip’

Nee, we moeten elkaar niet in een dip praten. De Eindhovense wethouder van economie Stijn Steenbakker wil geen paniekvoetbal spelen, integendeel zelfs. Maar dat de internationale ontwikkelingen momenteel voor veel onzekerheden in de economie zorgen en dat het verstandig is om voorbereid te zijn op een stroever draaiende economie, dat staat voor hem vast.

,,We moeten als overheid uiteraard niet de illusie hebben dat we het tij kunnen keren", zegt de CDA’er in in zijn werkkamer met uitzicht op het Eindhovense Stadhuisplein. ,, Maar wat we wel kunnen doen is zorgen dat we een pakket aan maatregelen klaar hebben liggen waarmee we in ieder geval de pijn wat kunnen verzachten voor het geval dat het onverhoopt minder gaat.”

Kanariepiet

,,Brainport is de kanariepiet van de Nederlandse economie”, stelt Steenbakkers vast, waarmee hij een parallel trekt met mijnwerkers die dergelijke vogels vroeger in een kooi mee ondergronds namen. Als er gas in de mijn vrijkwam ging de kanariepiet prompt van zijn stokje, daarmee terstond de mijnwerkers alarmerend.

,,Daar wil ik maar mee zeggen dat als het minder goed gaat met de economie de high-tech maakindustrie in Zuidoost-Brabant dat als eerste merkt", legt hij uit. ,,Ik krijg momenteel links en rechts signalen dat er sprake is van wat haperingen in de groei en in de omzet. Dan is het zaak dat daar tijdig op te anticiperen. Daarom heb ik het dit onderwerp meteen na mijn zomervakantie hoog op de politieke agenda gezet.”

Die internationale ontwikkelingen zijn de steeds verder escalerende handelsoorlog tussen de VS van Donald Trump en China. Daarnaast zorgt de aanstaande Brexit, al dan niet met een no deal, voor onrust bij het bedrijfsleven. De stagnerende economie in buurland Duitsland baart menig bedrijf kopzorgen. Dichter bij huis zijn er al signalen dat de forse groei van de economie aan het afzwakken is. VDL in Born bijvoorbeeld is het personeelsbestand fors aan het inkrimpen. En ASML in Veldhoven, met een grote afzetmarkt in China, volgt de ontwikkelingen met argusogen.

Signalen

,,Het is niet aan mij als wethouder om in te gaan op individuele gevallen, dat pas niet", reageert Steenbakkers daarop. ,,Maar de signalen zijn er en ze zijn helder. Duidelijk is dat we voorbereid moeten zijn op een periode dat het wellicht wat minder gaat. Bijvoorbeeld door te bekijken wat de mogelijkheden zijn om met deeltijd-ww te gaan werken, zodat mensen een bepaale periode minder kunnen gaan werken. En daarnaast door te stimuleren dat mensen zich blijven bijscholen. Het motto in Brainport is niet niets ‘een leven lang leren’.”

Steenbakkers wijst er verder op dat er ook consequent gekeken wordt naar de mogelijkheden om nieuwe bedrijven naar Brainport te halen die een aanvulling vormen op het bestaande aanbod en die minder conjunctuur-gevoelig zijn. Daarbij wordt ook gezocht naar bedrijven die vanwege de aanstaande Brexit het Verenigd Koninkrijk willen of zelfs al gaan verlaten. ,,,Daar zijn we uiteraard zeer gespitst op, al kan ik niet zeggen of dit al tot concrete resultaten heeft geleid of nog leiden.”