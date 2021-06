Stef verlengde vijf levens door reanimatie: 'Als ik van huis ga, neem ik altijd mijn AED mee in een rugzak'

Eriksen zeer dankbaar: ‘Ik zal niet opgeven, maar ik wil weten wat er is gebeurd’

11:11 Christian Eriksen heeft in La Gazzetta dello Sport zijn dank uitgesproken voor alle steunbetuigingen. Vanuit het ziekenhuis liet de Deense middenvelder weten dat hij zich beter voelt nadat hij in het EK-duel met Finland in elkaar zakte. ,,Ik wil weten wat er gebeurd is.”