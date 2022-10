Stekker in PowerNest op Haasje Over; Eindhovense woontoren wekt nu ook echt stroom op met zonnepanelen en windturbines

EINDHOVEN - Nu is dan ook officieel de stekker in het PowerNest op het dak van Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven gestoken. Na een periode van proefdraaien levert de combinatie van zonnepanelen en windturbines nu echt duurzame stroom aan het netwerk.

Zulke innovatieve oplossingen om duurzame energie op te wekken zou wethouder Rik Thijs graag meer zien in de stad. Bijvoorbeeld op daken van de nog te bouwen hoge woontorens in de binnenstad en bij de Fellenoord. ,,Maar in ieder geval laat de innovatieve stad hier op Strijp-S al zien, hoe ze een bijdrage kan leveren aan oplossing van dit maatschappelijk probleem. En als woningcorporatie Trudo het kan bij sociale huurwoningen waarom zouden het dan niet kunnen bij andere bouwers, zoals ontwikkelaars?”, zei de energiewethouder op het dak van Haasje Over.

Bladen gaan draaien

Daar drukte hij met Trudo-directeur Jos Goijaerts en Alexander Suma van Ibis Power de startknop in. De bladen van de turbines begonnen vervolgens te draaien, steeds sneller. De windmolens kunnen maximaal windkracht 7 aan, bij een hogere windkracht slaat automatisch de rem er op. Veel lawaai maken de windmolens niet, zo bleek.

Volledig scherm Jos Goijaerts van corporatie Trudo, Alexander Suma van Ibis Power, wethouder Rik Thijs en Fieke van den Beuken van Trudo (vlnr) brengen een toast uit op de officiële inwerkingstelling van PowerNest op Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven. © ED

Op het dak van de rode woontoren van 70 meter staan tien modules van zo’n zes meter hoog van het Eindhovense bedrijf van Suma. Vier stalen karkassen aan de westkant hebben een windturbine, alle tien hebben ze zonnepanelen bovenop. ,,Zo kunnen we tot tien keer zoveel energie opwekken als alleen met zonnepanelen op dit dak”, aldus Suma. En het werkt ook al, merkt hij uit de eerste data die beschikbaar zijn.

Trots op resultaat

,,Door gebruik van de tweezijdige zonnepanelen en de koeling met de wind die er langs strijkt, levert de installatie inderdaad 20 tot 30 procent meer stroom op”, ziet Suma uit de gegevens die binnenlopen in zijn kantoor in het Klokgebouw. Hij zei trots te zijn op het resultaat van tien jaar onderzoek. Trots dat hij een bijdrage kan leveren aan meer duurzame energie, zo nodig om de wereld wat schoner te maken.

Quote Als wij direct aan huurders mogen leveren, kan de installa­tie zichzelf dus veel makkelij­ker financie­ren Alexander Suma, Directeur Ibis Power

Wat moet er gebeuren om op veel meer daken zo’n PowerNest te kunnen plaatsen? Suma is duidelijk: ,,We moeten de elektriciteit direct kunnen leveren aan de bewoners. Dat mag nu nog niet door wettelijke regels. Daardoor krijgen we voor de elektriciteit veel minder dan wat een klant bij een energieleverancier betaalt. Als wij direct aan huurders mogen leveren, kan de installatie zichzelf dus veel makkelijker financieren”, aldus de directeur van Ibis Power. Nu moet dat met subsidie van Stimulus en bijdragen van Trudo, dat graag experimenteert.

Toch ziet het ernaar uit dat Suma binnenkort in zijn eigen stad een tweede installatie mag plaatsen. Op welke locatie dat zal zijn, mag hij nog niet zeggen.

Volledig scherm De kraan die het glazenwassersbakje langs de gevel moet laten hangen is ingebouwd door de modules van PowerNest op Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven. Dat is een van de problemen van het plaatsen van de PowerNest nadat de woontoren al af was. © ED

Goijaerts van Trudo heeft geen plannen voor nieuwe PowerNests. Hij heeft wel wat lessen die hij mee wil geven aan volgende projecten. Bijvoorbeeld dat het vele malen handiger is als de installatie meegenomen wordt in de ontwikkeling en op een nog niet bewoonde toren kan worden gezet. Doordat de PowerNest nu geplaatst werd nadat de woontoren als was gebouwd, kregen de bedenkers te maken met flinke uitdagingen.

Zo moest er iets bedacht worden voor de ramenwasinstallatie. Die kraan is verhoogd, waardoor het bakje toch langs de gevel kan hangen. ,,Maar we hebben wel sensoren geplaatst die het aangeven als het gevaarte te dicht bij de zonnepanelen komt”, aldus Fieke van den Beuken van Trudo.

Plaatsing stuit op veiligheidsregels

Bovendien lag de voorbereiding lang stil omdat de plaatsing van de tien modulen met een grote kraan stuitte op veiligheidsregels. Aanvankelijk was de eis dat alle bewoners het pand moesten verlaten. Uiteindelijk werd dat dankzij de gemeente toch anders geregeld. ,,Een soepele medewerking van de gemeente is dan ook noodzakelijk”, aldus Goijaerts, die sprak van ‘een mooie kroon’ op Haasje Over. ,,Dat zeggen veel mensen, al denkt niet iedereen er zo over.”

Volledig scherm De PowerNest is deze zomer geplaatst op de rode woontoren Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven. © ED

Volledig scherm PowerNest, de combinatie van zonnepanelen en windturbines op Haasje Over, de rode woontoren op Strijp-S in Eindhoven © ED