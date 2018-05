Stel uit Casteren gaat trouwen door telefoontje Robbie Williams: 'Doe haar eens een aanzoek'

Janne Brok van Sioux in Eindhoven: ‘Je kunt prima dollen met wiskundi­gen’

17:10 EINDHOVEN - Wiskunde, je zwoegt erop op de middelbare school, maar wat heb je er aan? Janne Brok, leidinggevende bij de wiskundeploeg Sioux Lime in Eindhoven, snapt de vraag. „Maar als je goed kijkt zie je de relatie: magnetisme, elektriciteit, licht, de systemen erachter zijn pure wiskunde. De combinatie van iets zien, aanraken of voelen en dan weten dat je dat in wiskunde kunt vangen, dat intrigeert me.”