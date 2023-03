Stembureaus in Eindhoven: hier kun je op 15 maart stemmen

Deze verkiezingen zijn er bijna zeventig locaties in Eindhoven waar jij met je stempas en identiteitsbewijs binnenstapt en het vakje rood kleurt. De meeste stemlocaties in Eindhoven zijn op 15 maart open van 7.30 tot 21.00 uur.

Je bent welkom bij elk stemlokaal in Eindhoven, maar het is handig om een stembus in de buurt op te zoeken. Op je stempas, die je als het goed is al binnen hebt, staan vaak adressen van stemlokalen bij jou in de buurt.