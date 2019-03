Stemdilemma: Den Bosch of Den Haag?

Aan wie denkt u als u vandaag in het stemhokje staat? Aan Mark Rutte, Jesse Klaver of Thierry Baudet? Of toch aan de Brabantse leiders van hun partijen: Christophe van der Maat (VVD), Hagar Roijackers (GroenLinks) en Eric de Bie (Forum voor Democratie)? Ze hinken in hun democratische opzet nogal op twee gedachten, die Provinciale Statenverkiezingen. We kiezen immers in eerste instantie 55 Statenleden, die de komende vier jaar essentiële keuzes zullen moeten maken voor Brabant. Over de toekomst van het boerenland, de verkeersknelpunten rond Eindhoven en de besteding van vele miljoenen voor natuur, duurzaamheid en innovatie. Maar diezelfde Statenleden kiezen straks rechtstreeks de Eerste Kamer. Waardoor uw stem dus ook van grote invloed is op de slagkracht van de regering in Den Haag.