Stemmen bij het ED in Eindhoven: ‘Ik heb voor het waterschap gewoon gestemd op de knapste kop’

,,Ik heb gewoon gestemd op degene met de knapste kop, wat kan mij dat waterschap verrekken”, vertelt Hugo van Andel (49). Het is een van de kiezers die deze woensdag hun stem uitbrengen op de redactie van het ED in het Glasgebouw op Strijp-S. Van Andel: ,,Het liefst kies ik voor een ingenieur of iemand die milieukunde heeft bestudeerd. Maar ik heb het idee dat er tegenwoordig alleen maar gestemd kan worden op vrouwen op leeftijd die het gewoon erg leuk vinden om een bestuurlijke functie te hebben. Ik mis de vakkennis en breng mijn stem daarom maar gewoon uit op degene die er het meest sympathiek uitziet.”

Lees ook Play LIVE | Kwart van de Eindhovenaren heeft gestemd voor de Provinciale Staten Lees meer

Quote Ik heb blanco gestemd voor de waterschap­pen. Ik heb gewoon geen idee wat het inhoudt.” Eindhovenaar Paul

Andere Eindhovense kiezers laten weten dat ze maar ‘willekeurig’ iets hebben ingevuld in de verkiezing voor het algemeen bestuur van waterschap De Dommel. Veel mensen begrijpen eigenlijk niet waarom we hier onze stem voor moeten uitbrengen. Een enkeling weet niet eens dat het óók om de waterschappen draait vandaag. ,,Ik heb blanco gestemd voor de waterschappen. Ik heb gewoon geen idee wat het inhoudt, dus lijkt het me verstandiger om niet te stemmen. Sommige mensen zeggen: ik moet stemmen omdat ik stemrecht heb. Ik vul liever niets in dan dat ik dadelijk iets aankruis waar ik eigenlijk helemaal niet achtersta”, zegt de 44-jarige Eindhovenaar Paul (die zijn achternaam niet wilde prijsgeven).

Stemwijzer