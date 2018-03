Stemmen op de kamer van burgemeester van Eindhoven John Jorritsma

Helmond heeft nog een paar in het oog springende locaties waar gestemd kan worden: in de businessclub van Helmond Sport bijvoorbeeld en in het Elkerliek Ziekenhuis.

Ook Eindhoven doet aan opkomstbevordering. Zo is het die woensdag tussen tien en vijf mogelijk om een stem uit te brengen in de kamer van burgemeester Jorritsma. ,,Misschien vinden mensen het wel heel leuk om een kijkje te nemen in zijn kamer. Het kan mensen over de streep trekken om te gaan stemmen", zegt een woordvoerster. En elke stem is meegenomen: Eindhoven had vier jaar terug een opkomst van nog geen 45 procent.