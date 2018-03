Stemmen op de kamer van de burgemeester in Eindhoven: alles voor een hoge opkomst

Volledig scherm Stemmen op je eigen kamer. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma hoefde de deur niet om zijn stem uit te brengen © ANP

,,Het lijkt wel of ik dood ben", grapt John Jorritsma. De Eindhovense burgemeester doelt op de stemmige bloemen die bij de paspop met zijn ambtsketting staan. ,,Een soort in memoriam", aldus Jorritsma die zijn kamer voor de verkiezingen heeft laten inrichten als stemlokaal.

,,Alles om de opkomst te bevorderen", zo licht de burgemeester het idee toe. ,,Dat de opkomst tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen zo laag was vind ik erg triest. Het is een voorrecht om te mógen stemmen en dan gaat maar de helft."

Bezoekers van het stadhuis worden bij de ingang al gewezen op de mogelijkheid om op de kamer van Jorritsma te stemmen. Veel nemen echter de moeite niet om de lift naar boven te pakken en brengen hun stem gewoon uit bij een van de stembureau's in de hal van het stadhuis.

Antoine van Stiphout (23) hoeft dan ook niet lang in de rij te staan voordat hij zijn stem uit mag brengen. PvdA is het geworden vertelt de Eindhovenaar. ,,Ik heb gisteren nog een debat gekeken en daar vond ik Torunoglu het meest overtuigend. Vooral als het ging om zorg en het milieu." De politiek volgt Van Stiphout niet erg intensief. ,,Maar ik schrok wel van de enorme tekorten die de gemeente blijkbaar heeft. Ook de discussie over de Vestdijk heb ik redelijk gevolgd. Wat ik daar van vind? Tja, lastig. Ik vind zorg voor het milieu wel belangrijk maar het is toch ook wel fijn als de stad goed bereikbaar blijft. Ze moeten er dus nog maar eens goed over nadenken."

Quote Ik vind zorg voor het milieu wel belangrijk maar het is toch ook wel fijn als de stad goed bereikbaar blijft Antoine van Stiphout

Als om halftwaalf fotografen van verschillende persbureau's zich verzameld hebben, brengt ook Jorritsma zijn stem uit. Burgemeester of niet, hij moet gewoon zijn legitimatie laten zien. Of de VVD'er een rood bolletje zet voor de naam van een van zijn partijgenoten wil hij niet vertellen. Ook op zijn kamer is zijn politieke kleur nergens zichtbaar. ,,Je zult mij nooit betrappen op een sympathie voor welke partij dan ook. Ik ben natuurlijk ook een echte bestuurder."

Op de gang staat Cynthia van den Elsaker (33) te wachten op het juiste moment om de burgemeester aan zijn mouw te trekken. Sinds negen maanden werkt ze bij de gemeente maar een ontmoeting met Jorritsma is er nog niet van gekomen. ,,En toen hoorde ik dat je op zijn kamer kunt stemmen. Een mooie gelegenheid om met hem op de foto te gaan."

De stem van Van den Elsaker gaat naar VVD. ,,Die zitten op de meeste onderwerpen het dichtst bij mijn eigen standpunten. Bijvoorbeeld wat betreft de Vestdijk. Ik vind het ontwerp dat er nu ligt best mooi maar het is qua verkeer natuurlijk niet praktisch."

Quote Ik heb nog even gekeken naar de ver­kie­zings­pro­gram­ma's van de lokale partijen maar die wisten me niet echt te raken Freek-Jan Ronner