Sten (7) slijpt messen voor het goede doel, zo doet hij toch nog iets voor zijn overleden broer

Wies en Sten Janssen waren als een peper-en-zout­setje, vertelt moeder Simone de Jong. Heel verschillend, maar ze vulden elkaar aan. ,,Wies was blond, Sten heeft bijna zwart haar. Sten is heel actief en heeft veel energie, Wies was rustiger. Sten nam Wies op sleeptouw, door Wies werd Sten juist kalm.” Op maandagavond 9 maart verloor Sten zijn 16 maanden oudere broer aan hersenstamkanker.

1 procent kans op herstel

Als moeder Simone en vader Paul hun verhaal doen, in hun achtertuin in de Eindhovense wijk Schuttersbosch, zoekt Sten zijn heil op de iPad. Ze vertellen over Wies’ aanhoudende overgeven en hoofdpijn, na de herfstvakantie vorig jaar. Over de verwijzing naar het ziekenhuis toen dat niet overging, over de tumor in zijn hersenstam. Op 7 november volgde de verwoestende conclusie van de oncoloog: hij en zijn collega’s konden Wies niet redden. Ze vertellen over hun smeekbede, nee de éis dat de artsen alles uit de kast zouden halen voor die statistische 1 procent kans op herstel. Vier maanden volgden, met heel veel reizen naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. ,,De mooiste hel op aarde”, zo omschrijft Simone het ziekenhuis voor kinderen met kanker. De bezetenheid om de patiëntjes te genezen, het mededogen van artsen, verpleegkundigen, schoonmakers, iedereen.

Neil Armstrong

Af en toe loopt Sten de tuin in, om iets te vragen, of voor een knuffel. Later zal hij vertellen over zijn initiatief. Eerst houdt zijn vader een pleidooi voor meer onderzoek naar hersenstamkanker. ,,Wist je dat de dochter van Neil Armstrong (in 1969 de eerste man op de maan, red.) begin jaren zestig hersenstamkanker had? Sindsdien is er niet veel aan onderzoek gedaan.” In Nederland komt het tien keer per jaar voor, zegt Simone. In de Verenigde Staten vierhonderd keer, zonder kans op overleving. ,,Je kunt zeggen dat het niet veel is, maar elk overlijden maakt een hele omgeving van gezin, familie, vrienden en klasgenoten kapot.” Paul wijst op de weigering van zorgverzekeraars om bijkomende kosten van een behandeling in het buitenland te vergoeden. Hij baalt van de bureaucratie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een nieuw medicijn toe te laten. Ze troosten zich met de wetenschap dat de doktoren in Utrecht echt alles uit de kast hebben gehaald om het onmogelijke te bereiken, en zich daarna toelegden op palliatieve zorg.

Wies (rechts) en Sten.

Maar begin maart wilde Wies naar huis. Hij miste de kat en hun drie kippen. In de avond van maandag 9 maart overleed hij, tussen zijn ouders in. Een aantal weken later ontdekte Simone dat ze zwanger was. ,,Het wordt een meisje, gelukkig. Sten zei ook: ‘dan blijven Wies en ik het peper-en-zoutsetje, komt er nog een ander smaakje bij’.”

Sten slijpt al een tijdje messen tegen een vergoeding, om te sparen voor Lego. Maar op dat laatste kwam hij een paar weken geleden terug. Zijn geld moest niet naar Lego, maar naar kinderoncoloog Dannis van Vuurden. ,,Het is zijn manier om nog iets voor zijn broer te doen”, weet zijn moeder. Hoeveel het kost om een mes te laten slijpen? ,,Dat mogen mensen zelf kiezen”, zegt Sten wijs. Hij haalde al 96,35 euro op.

Hij klaart het klusje steevast samen met zijn vader. ,,Ik houd altijd toezicht”, verzekert hij. Sten demonstreert hoe het slijpen in zijn werk gaat. Vader draait de slijpsteen rond en giet er water overheen. Sten houdt het mes tegen de draaiende steen en even klinkt een scherp geluid door de straat. Voorzichtig test hij het resultaat langs zijn nagel. En vertelt dan het verhaal van Laurie. ,,Met een mes dat ik voor haar geslepen had, sneed ze een stuk taart af en likte daarna de slagroom eraf. Toen had ze een snee in haar tong!”

Kinderoncoloog Van Vuurden waardeert het initiatief van Sten.

