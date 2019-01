Stéphane Kox: vechten tegen het imago van rijdende krultang

Peter Kox zit op de rand van haar bed in het ziekenhuis van het Oostenrijkse Graz. ,,Dit is het. Het is klaar", dacht hij een paar uur eerder, terwijl de beelden van het circuit op de schermen in de pitsstraat voorbij flitsen. De camera's tonen de totaal vernielde Camaro waarin zijn dochter Stéphane zit. Een uit het niets exploderende remschijf laat haar snelle bolide tussen de vangrails aan weerskanten van de baan stuiteren als een balletje in een flipperkast. Eenmaal in het ziekenhuis wordt ze door artsen binnenstebuiten gekeerd: ze blijkt ongedeerd, wonder boven wonder. ,,Als je ook maar een procent twijfel hebt, dan stoppen we. Direct", zegt Peter tegen zijn dochter. Vier dagen later zit ze weer in de auto.