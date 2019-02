‘Sterfgeval bij GGzE Eindhoven hoort niet in strafrecht’

Het strafrecht is er om mensen te vervolgen die bewust verkeerd hebben gehandeld. Daarvan is geen sprake rond het overlijden van een patiënte bij de GGzE, stelt Boudewijn van Eijck, de advocaat van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg. ,,Doordat deze zaak nu zoveel jaren na dato aan de strafrechter wordt voorgelegd wordt helaas bevorderd dat we elkaar alsnog de maat gaan nemen in plaats van dat enige mildheid in het veroordelen van elkaar groeit”, zei Van Eijck donderdag bij de rechtbank in Den Bosch.