Sterke stijging van Eindhovenaren met coronavirus in ziekenhuis is vooralsnog raadsel

EINDHOVEN/HELMOND - Het is vooralsnog onduidelijk waardoor de laatste dagen flink meer Eindhovenaren met coronavirus Covid-19 in het ziekenhuis zijn beland. De GGD, huisartsen en de ziekenhuizen in de regio hebben geen verklaring.

Zowel het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven als het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven meldde dinsdag een forse afname van het aantal opgenomen coronapatiënten. Bij het Cathrien ging het van 90 afgelopen vrijdag naar 65 en op de intensive care van 27 naar 18. Bij het MMC daalde het aantal corona-opnames in diezelfde periode van 46 naar 38 en op de IC van 15 naar 14. In het paasweekend verstrekten de twee ziekenhuizen geen cijfers.

De getallen van het Cathrien en het Máxima zijn moeilijk te rijmen met de cijfers van het RIVM. Dat houdt, op basis van gegevens van de GGD’en, per gemeente het aantal opgenomen inwoners bij. Voor Eindhoven groeide dat aantal van 95 afgelopen donderdag naar 133 maandag. Dinsdag vlakte de stijging wat af, tot 137. Nu liggen in het Cathrien nooit alleen mensen uit Eindhoven én kunnen Eindhovense patiënten juist elders belanden, dan nog lijken de twee trends lastig verenigbaar.

„Het kan toeval zijn”, zegt Carmy Bronneberg van de GGD Brabant-Zuidoost over de piek van Eindhovense coronapatiënten. „Misschien is er twee weken geleden iets gebeurd waardoor er nu een toename is. Wij weten het niet.” Soortgelijke woorden komen van huisartsenorganisatie DOH (zeven praktijken in Eindhoven) en de koepel van elf Eindhovense gezondheidscentra SGE. „Ik heb hier geen verklaring voor”, zegt medisch directeur Ellen Huijbers van DOH. „Wij zien zeker geen stijging”, aldus Ed Berends, lid van de Raad van Bestuur van SGE en zelf huisarts.

Ook forse toename in Helmond

Saillant is dat sinds zondag ook het aantal opgenomen Helmonders met corona flink is gegroeid: in twee dagen tijd ging het van 66 naar 81. En ook in dit geval is er geen verklaring voorhanden. Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond ‘kan het patroon niet bevestigen’, aldus een woordvoerster. Er is volgens haar sprake van ‘een stabiele situatie’. Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop spreekt van ‘relatieve rust’.