Sterrencast over de rode loper voor première Redbad in Eindhoven

Kop van Kanaal in Eindhoven komende jaren niet uitgebouwd

18:25 EINDHOVEN - Nog één appartement is te koop in het nieuwe plan Dok40 aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Andere gegadigden moeten even wachten, want de plannen voor drie andere woontorens aan het Eindhovensch Kanaal zijn nog niet zover.